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23.11.18 12:49
Москва вложит в модернизацию школ Севастополя более 2 млрд рублей
Такие параметры предусмотрены ранее подписанным соглашением между правительствами Москвы и Севастополя.
В частности, в 2019 году ожидается модернизация школ на 616,2 млн рублей, в 2020 - на 794,8 млн рублей, в 2021 году - на 629,1 млн рублей.
Кроме того, в соглашении отдельной строкой отмечены вложения в 89 дошкольных учреждений Севастополя - предусмотрено более 1 млрд рублей на три года.
В этом же документе прописаны расходы на строительство и капитальный ремонт одного объекта общего образования, 12 средних профессиональных образовательных и 12 объектов дополнительного образования.
"В целом, в рамках сотрудничества между регионами в 2019-2021 годах на отрасль образования предусмотрено финансирование в размере 3,7 млрд рублей. Речь идет о расходах на ремонт, в том числе и капитальный, а также оснащение оборудованием объектов социальной инфраструктуры", - говорится в пресс-релизе.
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