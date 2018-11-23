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23.11.18 13:04

Начальник ГРУ Коробов похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

© РИА Новости. Максим Богодвид
23 ноября. Interfax-Russia.ru - Похороны генерал-полковника Игоря Коробова, который возглавлял Главное разведывательное управления (ГРУ) Генерального штаба Вооружённых сил РФ в 2016-2018 годах, состоялись на Троекуровском кладбище в столице России, сообщил в пятницу с места события корреспондент агентства "Интерфакс-АВН".

Генерал был предан земле с воинскими почестями.

И.Коробов, возглавлявший ГРУ с января 2016 года, скончался в среду, 21 ноября, после тяжёлой и продолжительной болезни.

На траурной церемонии прощания генерал-полковник Фёдор Ладыгин, который руководил ГРУ с 1992 по 1997 год, сказал, что И.Коробов был не "паркетным" генералом, а высоко подготовленным профессионалом, много лет проработавшим "в поле".

"Генерал Коробов не являлся паркетным генералом. Это был очень талантливый, очень способный, высоко образованный, опытный кадровый офицер-разведчик, много лет проработавший за рубежом "в поле", - отметил Ф.Ладыгин.

По его словам, генералу И.Коробову были присущи высокая культура, выдержанность и деликатность в общении.

"Вместе с тем он был очень стойким в отстаивании своей точки зрения, когда это было необходимо для того, чтобы добиться успешного выполнения поставленных перед ним руководством страны и министерства обороны задач в противоборстве с умелым и высоко подготовленным противником", - подчеркнул Ф.Ладыгин.

Бывший начальник ГРУ отметил, что И.Коробов оставил после себя высокопрофессиональные кадры последователей и учеников, которые "могут и способны заменить его и успешно продолжить тяжёлую и опасную работу военного разведчика".

В Минобороны РФ накануне заявили, что деятельность И.Коробова в качестве руководителя российской военной разведки отмечена государственными наградами и высшей степенью отличия - званием Героя России.

И.Коробов родился 3 августа 1956 года в Вязьме (Смоленская область). В Вооружённых силах с 1973 года. После окончания с отличием лётного отделения Ставропольского высшего военного авиационного училища лётчиков и штурманов ПВО имени маршала авиации В.Судеца проходил военную службу в истребительном авиационном полку.

После окончания в 1985 году Военной академии Советской Армии проходил службу в организационных структурах ГРУ.

Окончив Военную академию Генштаба, И.Коробов продолжил службу в ГРУ на руководящих должностях.

Начальником ГРУ - заместителем начальника Генштаба Вооружённых сил РФ И.Коробов был назначен указом президента РФ в январе 2016 года.

Как сообщалось, предшественник И.Коробова на посту начальника ГРУ - генерал-полковник Игорь Сергун скоропостижно скончался 3 января 2016 года.

Исполняющим обязанности начальника ГРУ назначен вице-адмирал Игорь Костюков, сообщил в минувший четверг информированный собеседник "Интерфакса".

"В связи с кончиной генерал-полковника Игоря Коробова обязанности начальника управления исполняет вице-адмирал Костюков", - сказал он.

ГРУ - российская военная разведка. Согласно сайту Минобороны РФ, ГРУ добывает, анализирует, обобщает информацию о военно-политической обстановке, которая складывается вокруг России, прогнозирует её развитие, своевременно докладывает высшему политическому руководству РФ и командованию Вооруженных сил о реальных и потенциальных угрозах национальным интересам и безопасности страны.

У ГРУ, в ноябре этого года отметившего столетие со дня образования, есть оперативные и технические, а также информационно-аналитические и обеспечивающие структуры.

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