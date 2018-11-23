Снегопады и морозы надвигаются на уральские регионы

23.11.18 13:47

© РИА Новости. Евгений Одиноков

23 ноября. Interfax-Russia.ru - Снегопады и сильный ветер ожидаются в предстоящие выходные на территории Челябинской и Свердловской областей.

Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области сообщает в пятницу, в субботу в регионе ожидаются снег, метели, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет опускаться до минус 25-27 градусов.

"В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, появление заторов на дорогах", - говорится в сообщении.

В Свердловской области, по данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечается, что в выходные температура воздуха ночью будет опускаться до минус 30 градусов.

"Днем 24 и 25 ноября температура воздуха в регионе составит от минус 4 до минус 18 градусов. Местами ожидается снег", - отмечают синоптики.