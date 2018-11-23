Регулярные учения спецслужб прошли в минувший четверг на территории Кремля

23.11.18 13:16

© РИА Новости. Владимир Астапкович

23 ноября. Interfax-Russia.ru - На территории Кремля в минувший четверг проходили регулярные учения спецслужб, это нормальная практика, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я могу подтвердить, что проходили учения, ничего в этом нет экстраординарного. Вы знаете, что Кремль - это действующая резиденция главы государства и, хотя большая часть резиденции открыта для публики - это, естественно, режимный объект", - сказал Д.Песков, комментируя появившиеся накануне в соцсетях фото- и видеокадры, на которых с территории Кремля поднимаются военные вертолеты, под одним из них на платформе находятся люди в камуфляже.

Как отметил пресс-секретарь президента, "проведение подобных учений вполне нормальная практика". "Какие там стадии (учений) и что будет происходить на каждой из них, я не знаю, об этом нужно справляться в ФСО", - добавил Д.Песков.

Ранее в ФСО сообщили, что на территории Кремля имели место учения. В свою очередь информированные источники сказали "Интерфаксу", что появившиеся в соцсетях кадры запечатлели тренировочный полет в рамках подготовки к регулярным учениям спецслужб в центре столицы.

Подобные плановые тактико-специальные учения Федеральная служба охраны (ФСО) проводила и в ноябре прошлого года в Московском Кремле и на прилегающей территории. Отрабатывались вопросы, связанные с профилактикой террористических угроз, пресечением преступлений и обеспечением пожарной безопасности на объектах Кремля.