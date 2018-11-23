Прохладные выходные с моросью и снегом ожидаются в Петербурге и Ленобласти

23.11.18 13:28

© РИА Новости. Алексей Даничев

23 ноября. Interfax-Russia.ru - На выходных погоду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет определять западная периферия обширного циклона, который смещается с Баренцева моря на юго-восток через Архангельскую область, сообщили "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре в пятницу.

В Санкт-Петербурге в пятницу вечером и предстоящей ночью небольшие осадки, морось, днем в субботу без существенных осадков. В воскресенье пройдет небольшой снег. Температура воздуха в субботу около нуля, в воскресенье от нуля до минус 2 градусов.

С приближением атмосферного фронта ветер повернет к западному направлению, но в выходные дни будут преобладать северо-западное и северное направления. Уже в пятницу ветер усилится до 7-12 м/с, а в начале ночи местами по области ожидаются порывы до 15 м/с. В дальнейшем ветер ослабеет до 3-8 м/с.

Прохождение атмосферного фронта через Ленинградскую область в пятницу днем и предстоящей ночью будет сопровождаться небольшими осадками в виде снега, на западе области с дождем. В субботу местами небольшой снег, в воскресенье в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег.

Температура воздуха в пятницу повысится до плюс 3 градусов. Ночью в западных районах будет тепло, но под утро температура воздуха понизится до минус 5 градусов. В субботу днем ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов. В воскресенье будет немного прохладнее, ночью минус 1-6 градусов, местами до минус 10 градусов, днем от нуля до минус 5 градусов.

На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.