Бездомный задержан за порчу блокадной надписи на Невском проспекте

23.11.18 13:39

© РИА Новости. Виталий Аньков

23 ноября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали мужчину, закрасившего блокадную надпись "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна" на Невском проспекте, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Задержанный - гражданин России, не имеющий постоянных мест работы и проживания", - отметил собеседник агентства.

"Согласно предварительным оценкам, основанным на анализе поведения задержанного, в момент совершения акта вандализма он мог не осознавать характера своих действий и адекватно оценивать их последствия. Не исключено, что задержанный страдает психическим заболеванием", - добавил он.

В ближайшее время мужчина будет передан в органы здравоохранения для оказания медицинской помощи, уточнил собеседник агентства.

Официальной информацией "Интерфакс" пока не располагает.