Пермский край подписал с "Морион Диджитал" и "Технопарк Пермь" соглашения на развитие в Перми двух IT-технопарков

23.11.18 13:56

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

23 ноября. Interfax-Russia.ru - Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края заключило соглашения о реализации проектов по управлению технопарками в сфере высоких технологий с ООО "Морион Диджитал" (входит в ООО "ПФП-Группа") и ООО "Технопарк Пермь", сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Документы подписаны в рамках состоявшегося в Перми межрегионального экспортного форума.

По словам главы региона Максима Решетникова, которые приводит пресс-служба, эти соглашения позволяют создать на территории краевого центра одну большую зону для развития высокотехнологичных компаний.

"По сути, в Перми появляется уникальная площадка, которая станет местом притяжения для инновационных компаний, местом формирования новых коллабораций в области информационных технологий. Здесь будут создаваться новые рабочие места в сфере высоких технологий", - сказал он.

Так, согласно документам, технопарк "Морион Диджитал" увеличит количество резидентов с 18 до 25 с совокупной выручкой более 28 млрд рублей в год. Помимо этого руководство технопарка обязано обеспечить резидентов необходимой инфраструктурой - коворкингом и конгрессно-выставочным центром.

По словам гендиректора ООО "ПФП-Группа" Георгия Ткаченко, ключевыми направлениями специализации этого IT-парка станут интернет вещей, умный дом, умный город, цифровизация промышленности, роботехника, облачные сервисы и другие направления.

"Технопарк Пермь" увеличит количество резидентов с 16 действующих до 27 профильных компаний с выручкой 1,6 млрд рублей в год. Отмечается, что в технопарке уже действует коворкинг и конгрессный зал, зоны для отдыха и переговоров.