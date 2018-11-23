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23.11.18 14:07
Пограничники нашли на борту научного судна Севгидромета почти 2 тонны незаконно выловленной рыбы
Осмотр судна в порту Архангельска прошел 18 ноября. "В результате осмотра на борту судна выявлена незаконно добытая рыбопродукция осетровых, лососевых и сиговых пород общим весом более 1850 кг", - отмечают в Погрануправлении.
Так, на научном судне было найдено шесть сибирских осетров, 108 атлантических лососей, почти 1,5 тыс. сигов, а также контейнер-рефрижератор и рыболовная сеть.
"По предварительным оценкам, ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил более 15 млн рублей", - говорится в сообщении.
В настоящее время по данному факту идет проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
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