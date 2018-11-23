Пограничники нашли на борту научного судна Севгидромета почти 2 тонны незаконно выловленной рыбы

23.11.18 14:07

© РИА Новости. Александр Кондратюк

23 ноября. Interfax-Russia.ru - Пограничники нашли на борту научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов" (судовладелец - Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды) почти 2 тонны незаконно выловленной рыбы, сообщили в Погрануправлении ФСБ России по западному арктическому району в пятницу.

Осмотр судна в порту Архангельска прошел 18 ноября. "В результате осмотра на борту судна выявлена незаконно добытая рыбопродукция осетровых, лососевых и сиговых пород общим весом более 1850 кг", - отмечают в Погрануправлении.

Так, на научном судне было найдено шесть сибирских осетров, 108 атлантических лососей, почти 1,5 тыс. сигов, а также контейнер-рефрижератор и рыболовная сеть.

"По предварительным оценкам, ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил более 15 млн рублей", - говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту идет проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.