Новые регулярные рейсы в Екатеринбург и Калининград могут появиться в расписании аэропорта "Воронеж"

23.11.18 14:19

© РИА Новости. Максим Блинов

23 ноября. Interfax-Russia.ru - ООО УК "Авиасервис" рассматривает возможность расширения сети межрегиональных регулярных пассажирских авиаперевозок из международного аэропорта "Воронеж", сообщает пресс-служба правительства Воронежской области.

Речь об этом шла на совещании в облправительстве, посвященном вопросу организации региональных воздушных перевозок.

Генеральный директор ООО УК "Авиасервис" Александр Белевич сообщил в ходе совещания, что компания рассматривает возможность открытия рейсов из Воронежа в Екатеринбург и Калининград, в том числе, с привлечением федерального субсидирования. Также обсуждалась целесообразность открытия прямых рейсов в Самару, Новосибирск и Норильск.

Кроме того на совещании отмечалось, что развитие сети межрегиональных авиаперевозок на базе аэропорта "Воронеж" "может способствовать привлечению базового авиаперевозчика". В данном направлении УК "Авиасервис" ведет работу уже несколько лет, говорится в пресс-релизе.

По итогам заседания губернатор Александр Гусев поручил провести более детальное исследование возможностей расширения сети авиаперевозок в регионе и представить ему новый доклад в ближайшее время.

"Очень важно учесть не только экономическую обоснованность рейсов, но и их востребованность у воронежцев", - подчеркнул глава региона.

Международный аэропорт "Воронеж" обеспечивает выполнение рейсов 30 авиакомпаний, в том числе, "Аэрофлота", Armenia, AZUR Air, S7 Airlines, Red Wings, Ellinair, "Руслайна", "Полета", "Северного ветра", "Оренбуржья", "Узбекских авиалиний", "ЮВТ Аэро". С 2014 года деятельность аэропорта ведется под управлением ООО "УК "Авиасервис".