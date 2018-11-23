Власти Кубани выплатили почти полмиллиарда рублей компенсаций пострадавшим от наводнений

23.11.18 14:59

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

23 ноября. Interfax-Russia.ru - Пострадавшими от паводков, прошедших в конце октября в трех районах Краснодарского края, признаны более 8,3 тыс. человек, в течение месяца материальную помощь от государства получили более 7,5 тыс. человек, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации региона в пятницу.

"По состоянию на 23 ноября, спустя месяц после паводков, в списки включены 8 тыс. 324 человека, выплаты получили 7 тыс. 494 человека на сумму 495 млн 990 тыс. рублей", - сказал сотрудник пресс-службы.

Согласно распоряжению губернатора края Вениамина Кондратьева, каждому пострадавшему выплачена единовременная материальная помощь в сумме 10 тыс. рублей. Кроме этого, произведены выплаты за частичную утрату имущества первой необходимости в размере 50 тыс. рублей и полную утрату имущества первой необходимости в размере 100 тыс. рублей.

В результате выпадения обильных осадков 24-25 октября в 29 населенных пунктах Апшеронского, Туапсинского районов Кубани и Сочи были подтоплены 2365 жилых домов. Повреждены два автомобильных и один железнодорожный мост, а также два участка железнодорожных путей. Без энергоснабжения остались 20 населенных пунктов. Также в 20 населенных пунктах было нарушено водоснабжение.

На территории трех муниципальных образований введен режим ЧС.

В результате паводка погибли шесть человек, судьба еще двух остается неизвестной.