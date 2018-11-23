Начальнику Управления ВС РФ Барышеву инкриминируют получение взятки на 23 млн рублей

23.11.18 15:14

© РИА Новости. Денис Абрамов

23 ноября. Interfax-Russia.ru - Бывший начальник Управления Вооруженных сил РФ по работе с личным составом полковник Михаил Барышев обвиняется в получении трех взяток на общую сумму около 23 млн рублей, сообщил следователь, который на заседании суда попросил арестовать военного, передает корреспондент "Интерфакса".

"23 ноября Барышеву предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - заявил следователь в Московском гарнизонном военном суде, где рассматривается вопрос об аресте М.Барышева.

Как следует из ходатайства следователя, уголовное дело касается периода работы М.Барышева в должности руководителя "Центрального спортивного клуба армии" (ЦСКА). По версии следствия, общая сумма незаконно полученных полковником и его подельниками денежных средств составляет порядка 23 млн рублей.

"21 ноября Барышев был задержан в установленном порядке и в ходе допроса в качестве подозреваемого заявил о непричастности к совершению инкриминируемых ему преступлений", - сказал следователь