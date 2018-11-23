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23.11.18 15:28
Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 20 декабря
На сайте президента РФ в пятницу открыта аккредитация на участие в этом мероприятии.
Это будет 14-я пресс-конференция В.Путина на посту президента РФ. В прошлом году она собрала рекордное число представителей российских и иностранных СМИ - более 1600.
Традиционно общение В.Путина с журналистами продолжается несколько часов. Рекорд был поставлен в 2008 году, когда пресс-конференция продолжалась 4 часа 40 минут, в течение которых глава государства ответил более чем на 100 вопросов.
В прошлом году пресс-конференция длилась 3 часа 42 минуты, за это время журналисты успели задать главе государства 65 вопросов.
Обычно пресс-конференция проводится в четверг, в декабре. Исключением стал 2016 год, когда пресс-конференция президента была перенесена по его личному решению: В.Путин посчитал невозможным проводить встречу с журналистами в день похорон погибшего в Турции посла РФ Андрея Карлова.
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