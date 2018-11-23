В храме Василия Блаженного в Москве открылась после реставрации 11-я церковь

23.11.18 15:39

© РИА Новости. Евгений Одиноков

23 ноября. Interfax-Russia.ru - В центре Москвы открылась после реставрации церковь Святого Иоанна Блаженного в составе храма Василия Блаженного, которая была закрыта на протяжении 90 лет.

"Далеко не все представляют, что храм Василия Блаженного состоит из 11 приделов, церквей. Судьба последней, Иоанна Блаженного, всегда была под вопросом. Чудом удалось ее сохранить, благодаря самоотверженности нескольких поколений сотрудников Исторического музея, удалось сохранить уникальные, великие экспонаты, иконы, которые сейчас составляют основу восстановленной церкви. (...) Теперь одиннадцатая церковь нашего самого знаменитого исторического собора открыта для посетителей", - сказал министр культуры Владимир Мединский в пятницу на церемонии открытия.

Он поблагодарил сотрудников Государственного исторического музея (ГИМ), реставраторов и спонсоров, отметив, что "это хороший пример соработничества, как все должно делаться при восстановлении нашей исторической памяти".

"Знаменательно, что память о втором святом, блаженном Иоанне, всегда была в тени. Все знали Василия Блаженного. Иоанн был в своё время не менее прославленным, знаменитым, это был человек удивительной силы духа, говорящий властям, царям в лицо зачастую то, о чем даже подумать боялись. Человек исключительно почитаемый в народе. Сейчас память о нем таким образом возвращается, (...) это отдельная страница истории, которая будет интересна москвичам и гостям столицы", - отметил министр.

Церковь Святого Иоанна Блаженного является частью Покровского собора и входит в состав Исторического музея.

Директор ГИМ Алексей Левыкин напомнил, что эта церковь была закрыта для посетителей на протяжении 90 лет.

Архитектурно-живописная реставрация и музеефикация интерьера в церкви Святого Иоанна Блаженного проводилась в 2016-2018 годах.

В пресс-службе Минкультуры журналистам сообщили, что были выполнены кровельные работы, восстановлена кирпичная кладка стен, свода и покрытия пола, раскрыты фрагменты настенных росписей XVII и XIX века. Воссоздание утраченного иконостаса XIX века осуществлено в соответствии с фотофиксацией 1935 года. Центральное место в нем заняли подлинные Царские врата XVIII века. Большинство икон, бывших некогда в иконостасе этой церкви, сохранились.

В церковь возвращена главная реликвия - железные вериги, которые, по преданию, принадлежали Иоанну Блаженному. Историческое место заняли ростовая икона и серебряные накладки на раке святого. Уцелели парные золоченые хоругви - великолепные образцы церковного искусства конца XIX века, которые обрамляли древний вход в церковь, рассказали в ведомстве.

Комплекс дополняют запрестольный крест XVII века и связанные с посвящениями церкви иконы "Зачатие святой праведной Анны" (XVII век) и "Святой Иоанн Блаженный" (XIX век).

В пресс-службе ГИМа журналистам напомнили, что построенный в 1555-1561 годах храм Василия Блаженного первоначально состоял из девяти церквей. Впоследствии к нему были пристроены две нижние церкви над мощами московских святых Василия и Иоанна Блаженных. "С 1929 года нижние церкви были недоступны ни для посетителей музея, ни для верующих. Спустя десятилетия Исторический музей, проведя масштабную реставрацию, открывает церковь Иоанна Блаженного", - сказали в ГИМе.

Как заметили в пресс-службе ГИМа, по престольным праздникам в церкви будут совершаться богослужения.