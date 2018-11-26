Ростовская область в 2019 году планирует удвоить расходы на нацпроект "Безопасные и качественные автодороги"

26.11.18 10:00

Фото пресс-службы губернатора Ростовской области

23 ноября. Interfax-Russia.ru - Ростовская область планирует в 2019 году увеличить расходы на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2 раза по сравнению с 2018 годом, до 3,3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" губернатор Василий Голубев.

"В 2018 году на реализацию проекта было направлено 1,6 млрд рублей. За счет этого отремонтировано 85 дорожных объектов общей протяженностью 146 км. В результате доля дорог в нормативном состоянии выросла в Ростовской агломерации с 56% до 65%. В 2019-м планируем направить в рамках проекта "Безопасные и качественные автодороги" 3,3 млрд рублей", - сказал В. Голубев.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" рассчитан на 2019 -2024 года. В рамках его реализации сформирован перечень региональных и муниципальных автодорог, которые необходимо привести в нормативное состояние в этот период. В перечень включены дороги населенных пунктов, имеющие высокую социальную значимость, направляющие транспортные потоки на трассы областного и федерального значения, также вошедшие в состав агломераций.

Так, в следующем году мероприятия нацпроекта будут выполняться на территориях трех городских агломераций - Ростовской, Шахтинской Таганрогской - в 21 муниципальном образовании.

Ежегодный объем финансирования работ в данных агломерациях оценивается в 2 млрд рублей, 480 млн рублей и 510 млн рублей соответственно.

Протяженность дорог в Ростовской агломерации составляет около 2,27 тыс. км или 6,5% от общей протяженности дорог всей области. По нагрузке на сеть она находится на третьей месте в России после Москвы и Санкт-Петербурга.

В этой агломерации в 2019 году планируется отремонтировать более 30 км региональных и 31,7 км местных дорог в четырех муниципалитетах. В план также включен капитальный ремонт 15,5 км дорог в семи муниципалитетах и реконструкция 1,1 км автодорог в одном городе.

В Шахтинской агломерации, протяженность дорог которой составляет 1,1 тыс. км, в следующем году планируется капитально отремонтировать 3 км региональных, 13,2 км местных дорог в четырех муниципалитетах, реконструировать 3 км в также в четырех городах.

Протяженность дорог в Таганрогской агломерации составляет 501,6 км, из них, согласно планам, в 2019 году будут капитально отремонтированы 14,5 км региональных дорог и 11,6 км дорог местного значения в трех муниципалитетах.

По данным пресс-службы, реализация нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" позволит к 2025 году снизить долю дорог, работающих в режиме перегрузки, на 10% по сравнению с 2017 годом, уменьшить количество мест концентрации ДТП в 2 раза, довести долю дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 85%.

В целях сохранности региональных трасс и контроля за передвижением тяжеловесных грузов в настоящее время разрабатываются проекты реконструкции и капремонта 11 участков с обустройством постов весогабаритного контроля, работающих в автоматическом режиме.

В сообщении отмечается, что по итогам 2018 года доля автодорог Ростовской агломерации, соответствующих нормативам, вырастет до 66%; количество мест концентрации ДТП сократится с 53 до 3.

Кроме того, в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростовской агломерации ФКУ "Упрдор Москва-Волгоград" и госкомпания "Российские автомобильные дороги" завершили работы на 10 объектах - автодорогах федерального значения. В частности, выполнили устройство электроосвещения на Западном обходе Ростова-на-Дону, провели реконструкцию участка южного подъезда, на трассе М-4 "Дон" отремонтировали участки в Батайске, Аксайском, Красносулинском, Октябрьском, Азовском районах.