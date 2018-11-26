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26.11.18 10:00
Ростовская область в 2019 году планирует удвоить расходы на нацпроект "Безопасные и качественные автодороги"
"В 2018 году на реализацию проекта было направлено 1,6 млрд рублей. За счет этого отремонтировано 85 дорожных объектов общей протяженностью 146 км. В результате доля дорог в нормативном состоянии выросла в Ростовской агломерации с 56% до 65%. В 2019-м планируем направить в рамках проекта "Безопасные и качественные автодороги" 3,3 млрд рублей", - сказал В. Голубев.
Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" рассчитан на 2019 -2024 года. В рамках его реализации сформирован перечень региональных и муниципальных автодорог, которые необходимо привести в нормативное состояние в этот период. В перечень включены дороги населенных пунктов, имеющие высокую социальную значимость, направляющие транспортные потоки на трассы областного и федерального значения, также вошедшие в состав агломераций.
Так, в следующем году мероприятия нацпроекта будут выполняться на территориях трех городских агломераций - Ростовской, Шахтинской Таганрогской - в 21 муниципальном образовании.
Ежегодный объем финансирования работ в данных агломерациях оценивается в 2 млрд рублей, 480 млн рублей и 510 млн рублей соответственно.
Протяженность дорог в Ростовской агломерации составляет около 2,27 тыс. км или 6,5% от общей протяженности дорог всей области. По нагрузке на сеть она находится на третьей месте в России после Москвы и Санкт-Петербурга.
В этой агломерации в 2019 году планируется отремонтировать более 30 км региональных и 31,7 км местных дорог в четырех муниципалитетах. В план также включен капитальный ремонт 15,5 км дорог в семи муниципалитетах и реконструкция 1,1 км автодорог в одном городе.
В Шахтинской агломерации, протяженность дорог которой составляет 1,1 тыс. км, в следующем году планируется капитально отремонтировать 3 км региональных, 13,2 км местных дорог в четырех муниципалитетах, реконструировать 3 км в также в четырех городах.
Протяженность дорог в Таганрогской агломерации составляет 501,6 км, из них, согласно планам, в 2019 году будут капитально отремонтированы 14,5 км региональных дорог и 11,6 км дорог местного значения в трех муниципалитетах.
По данным пресс-службы, реализация нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" позволит к 2025 году снизить долю дорог, работающих в режиме перегрузки, на 10% по сравнению с 2017 годом, уменьшить количество мест концентрации ДТП в 2 раза, довести долю дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 85%.
В целях сохранности региональных трасс и контроля за передвижением тяжеловесных грузов в настоящее время разрабатываются проекты реконструкции и капремонта 11 участков с обустройством постов весогабаритного контроля, работающих в автоматическом режиме.
В сообщении отмечается, что по итогам 2018 года доля автодорог Ростовской агломерации, соответствующих нормативам, вырастет до 66%; количество мест концентрации ДТП сократится с 53 до 3.
Кроме того, в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростовской агломерации ФКУ "Упрдор Москва-Волгоград" и госкомпания "Российские автомобильные дороги" завершили работы на 10 объектах - автодорогах федерального значения. В частности, выполнили устройство электроосвещения на Западном обходе Ростова-на-Дону, провели реконструкцию участка южного подъезда, на трассе М-4 "Дон" отремонтировали участки в Батайске, Аксайском, Красносулинском, Октябрьском, Азовском районах.
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