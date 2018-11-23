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23.11.18 16:54

Лавров назвал действия РФ в Азовском море легитимными

© РИА Новости. Виктор Толочко
23 ноября. Interfax-Russia.ru - Ситуация вокруг Азовского моря используется как предлог для усиления давления на Россию, которая действует на законных основаниях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я не вижу других объяснений, кроме как стремлений в очередной раз изобрести предлог для того, чтобы оказывать давление на Российскую Федерацию", - сказал он на пресс-конференции со своим итальянским коллегой Энцо Моаверо-Миланези.

"Напомню, что Керченский пролив не является проливом, регулируемым международным правом, это пролив, который российский и не случайно мы были вынуждены усилить там присутствие наших пограничников и военных после того, как официальные лица Украины неоднократно обещали начать приготовления, чтобы взорвать Керченский мост. На эти заявления мы тоже не слышали внятной реакции от европейских партнеров", - сказал он.

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