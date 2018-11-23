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23.11.18 16:54
Лавров назвал действия РФ в Азовском море легитимными
"Я не вижу других объяснений, кроме как стремлений в очередной раз изобрести предлог для того, чтобы оказывать давление на Российскую Федерацию", - сказал он на пресс-конференции со своим итальянским коллегой Энцо Моаверо-Миланези.
"Напомню, что Керченский пролив не является проливом, регулируемым международным правом, это пролив, который российский и не случайно мы были вынуждены усилить там присутствие наших пограничников и военных после того, как официальные лица Украины неоднократно обещали начать приготовления, чтобы взорвать Керченский мост. На эти заявления мы тоже не слышали внятной реакции от европейских партнеров", - сказал он.
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