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23.11.18 17:04

Башкирия запустит программу финподдержки экспорта

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
23 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Башкирии планируют в 2019 году запустить программу финансовой поддержки экспорта региональной продукции, намерены субсидировать часть затрат на поставку товаров за рубеж, сообщил председатель Госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов.

"Мы прорабатываем темы дополнительного субсидирования затрат из средств республиканского бюджета. Рассчитываем, что уже в 2019 году эта программа заработает, работать она будет пока в "пилотном режиме". Пока объем финансирования будет не столь значителен - говорим о сумме порядка 20 млн рублей", - сказал Р.Мирсаяпов журналистам в пятницу в Уфе в кулуарах первого международного экспортного форума.

Он отметил, что в список потенциальных получателей господдержки на начальном этапе войдут около 100 предприятий малого и среднего бизнеса. В первую очередь, речь идет о субсидировании "пробных, тестовых поставок продукции республиканских производителей в страны, куда ранее она не поставлялась".

"Субсидии будут предоставляться на компенсацию части затрат, связанных с логистикой, при поставке новых партий продукции за рубеж", - пояснил Р.Мирсаяпов.

Глава Госкомитета добавил, что в настоящее время в регионе разработана региональная "карта экспорта", доступ к ресурсу - на портале комитета.

"Это - интерактивная карта, на которой обозначены ключевые рынки других стран, а также (перечень - ИФ) продукции производителей республики, которая может быть востребована в странах как западного мира, так и в восточном полушарии", - уточнил Р.Мирсаяпов.

Комментируя сложности, с которыми сталкивается региональный экспортер, председатель комитета указал на проблему доставки продукции до покупателя.

"Если говорить о Башкирии, то серьезным вызовом для работы на экспорт является логистика. На уровне Российской Федерации разрабатывается отдельный федеральный проект "Логистика международной торговли", здесь для Башкирии важно получить отлаженные каналы поставки продукции. Это - работа федерального уровня, поскольку она затрагивает крупные предприятия в сфере транспорта РФ, в том числе, естественные монополии, такие, как РЖД", - сказал он.

По данным Башкирской таможни, внешнеторговый оборот республики по итогам января-сентября 2018 года вырос на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $1,646 млрд. Экспорт за счет роста отгрузки машиностроительной продукции, а также химической продукции, продовольственных товаров, текстильных изделий увеличился на 24,9% - до $1,43 млрд, импорт сократился на 11,7%, до $216,4 млн (вследствие снижения ввоза продукции машиностроения). Физический объем товаров (на ввоз и на вывоз) вырос на 7,4% - до 1,583 млн тонн, объем экспорта увеличился на 8,6%, импорта - уменьшился на 18,8%.

В перечне вывозимой с территории региона продукции - машиностроительная продукция (в основном, авиадвигатели и их комплектующие), продукция химической промышленности (стирол, карбамид, каучук синтетический, эфир бутиловый (бутилакрилат), монофенолы, сода кальцинированная, акриловая кислота), минеральные продукты (смеси углеводородов, жидкие продукты пиролиза, солидол), металлы и изделия из них, продовольственные товары и сырье для их производства, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.

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