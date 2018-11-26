|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
26.11.18 06:18
Военные продолжат очищать о.Врангеля в 2019 году
"Специалисты сводного экологического подразделения планируют приступить к выполнению задач в начале июня следующего года, завершат выполнение задач в конце октября", - сообщила в понедельник пресс-служба ВВО.
Работы будут производиться в районе поселка Ушаковский. В 2019 году планируется вывезти около 150 тонн металлолома, а также провести рекультивацию около двух га земли.
В этом году военные экологи на острове Врангеля собрали и спрессовали около 630 тонн пустых металлических бочек, в том числе 330 тонн спресованного металлического мусора судном сторонней организации было отправлено на материк.
|
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
Interfax-Russia.ru – Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы по решению суда. Адвокаты дебоширов надеются, что дело закончится примирением сторон.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket