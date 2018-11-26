Военные продолжат очищать о.Врангеля в 2019 году

26.11.18 06:18

© РИА Новости. Сергей Красноухов

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Сводное экологическое подразделение Восточного военного округа (ВВО) в следующем году продолжит работы по очистке острова Врангеля.

"Специалисты сводного экологического подразделения планируют приступить к выполнению задач в начале июня следующего года, завершат выполнение задач в конце октября", - сообщила в понедельник пресс-служба ВВО.

Работы будут производиться в районе поселка Ушаковский. В 2019 году планируется вывезти около 150 тонн металлолома, а также провести рекультивацию около двух га земли.

В этом году военные экологи на острове Врангеля собрали и спрессовали около 630 тонн пустых металлических бочек, в том числе 330 тонн спресованного металлического мусора судном сторонней организации было отправлено на материк.