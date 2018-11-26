Управляющие компании задолжали Камчатскэнерго 2,9 млрд рублей

26.11.18 06:20

© РИА Новости. Михаил Мордасов

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Совокупная задолженность управляющих компаний за свет и тепло перед ПАО "Камчатскэнерго" на 1 ноября составила 2,9 млрд рублей, сообщает в понедельник пресс-служба энергокомпании.

"В настоящее время на Камчатке возбуждены и расследуются 18 уголовных дел в отношении руководства 17 управляющих организаций ЖКХ", - говорится в сообщении.

Речь идет о руководителях управляющих компаний, отмечается в релизе, которые собирают с населения оплату за электроснабжение и отопление, но не перечисляют деньги на счета энергокомпании.

Только за последние два месяца фигурантами уголовных дел стали руководители трех управляющих компаний в Петропавловске-Камчатском, чья совокупная задолженность перед Камчатскэнерго превысила 46 млн рублей. Против двух руководителей возбуждены дела по статье "Злоупотребление полномочиями", а против третьего - по статье "Растрата"

Дела возбуждены на основании материалов, предоставленных в правоохранительные органы службой экономической безопасности Камчатскэнерго.

"Кроме того, продолжаются начатые в 2016-2017 гг. проверки еще 11 предприятий, имеющих задолженность перед Камчатскэнерго", - говорится в сообщении.