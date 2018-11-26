"ИрАэро" доставит домой туристов, застрявших в Хайкоу

26.11.18 06:23

© РИА Новости. Максим Блинов

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Почти 300 туристов из России, которые четыре дня не могли вылететь из аэропорта Хайкоу на острове Хайнань (юг Китая) из-за неисправности самолета, в полдень приземлятся в аэропорту Хабаровска и отправятся в свои города за счет "ИрАэро".

"Сегодня в пять часов утра самолет компании "ИрАэро", вылетел из аэропорта Хайкоу, ожидаемое время прилета в Хабаровск - 12:10. Все пассажиры чартера вылетят в свои города на ближайших рейсах за счет авиакомпании", - сообщает пресс-служба правительства Амурской области, жители которой также находятся в числе пассажиров чартерного рейса.

Как сообщалось, 285 клиентов туроператора "Жемчужная река", среди которых около 30 жителей Приамурья, с 22 ноября не могли вылететь из Китая в Россию. Задержка рейса произошла из-за неисправности гидронасоса, который был заказан 23 ноября и был доставлен только в 25 ноября.