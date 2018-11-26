Все дети до 3 лет к 2021 году получат места в детсадах Якутии

26.11.18 06:28

© РИА Новости. Игорь Зарембо

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о стратегических направлениях развития образования в регионе, так к 2021 году поставлена задача обеспечить дошкольным образованием всех детей до 3 лет, сообщает в понедельник пресс-служба правительства республики.

"Перед муниципальными образованиями к 2021 году указом поставлена задача по обеспечению дошкольным образованием всех детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Для преодоления "географического" неравенства в доступе детей и молодежи к новым знаниям, к 2021 году в каждом муниципальном районе и городском округе должны быть созданы центры допобразования, а к 2024 году - муниципальные детские технопарки", - говорится в сообщении.

До 2024 года определены приоритетные цели системы образования республики - это вхождение Якутии в число 15 лучших субъектов РФ по качеству образования, а также формирование эффективной системы выявления, поддержки и раскрытия способностей и талантов детей и молодёжи.

"Также к 2024 году в республике будет создано не менее 17 центров цифрового образования детей, а в 70% организаций общего образования можно будет получить образование в сетевой форме", - отмечается в сообщении.

Помимо этого, для развития потенциала талантливых детей и молодежи будут созданы Научно-образовательный центр международного уровня, республиканский специализированный IТ-лицей.