Центр адаптивной физкультуры для инвалидов построят на Сахалине

26.11.18 06:31

© РИА Новости. Кирилл Брага

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Сахалин собирается построить Центр адаптивной физкультуры и спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает в понедельник пресс-служба правительства области.

"Занятия спортом очень востребованы среди сахалинцев и курильчан с ограниченными возможностями здоровья. Если в 2016 году в области было 9 адаптивных групп, то в этом - их 17. Одна из главных задач сегодня - создать региональный центр адаптивной физической культуры и спорта", - цитирует пресс-служба слова министра спорта, туризма и молодежной политикирегиона Сергея Буренкова.

По его данным, сегодня более 1 тыс. сахалинцев с нарушениями здоровья занимаются различными видами спорта: легкой атлетикой, лыжными гонками, каратэ, плаванием, горными лыжами и сноубордом. Сахалинские спортсмены с различными нарушениями здоровья достигают высоких результатов не только на региональном, но и на всероссийском уровне, отметил министр.

Так, в этом году сахалинцы Владимир Игушкин и Всеволод Щеглов вошли в тройку призеров на чемпионате России по горнолыжному спорту и сноуборду среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. При этом Всеволод стал чемпионом страны в дисциплине бэнкет слалом. На данный момент три сахалинских горнолыжника входят в основной состав паралимпийской сборной России.