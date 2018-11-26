Катер с четырьмя людьми на борту пропал в шторм на озере Байкал

26.11.18 06:37

© РИА Новости. Михаил Мордасов

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС ведут поиски катера "Скорпион", который пропал в воскресенье во время шторма на озере Байкал в Ольхонском районе Иркутской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"По предварительным данным, около 23:00 по местному времени (18:00 мск - ИФ) в условиях штормового ветра в районе мыса Зундуки произошло опрокидывание катера, о чем успел сообщить родственникам один из пассажиров в телефонном разговоре. На связь мужчины больше не выходили", - говорится в сообщении.

В ночь на понедельник в район выдвинулась группа спасателей из поселка Сахюрта на автомобиле УАЗ и катере "Стрингер".

"Работы осложнял ветер скоростью более 35 м/с и метель", - отмечается в сообщении.

В настоящее время к месту вышел еще один катер с девятью спасателями на борту, в готовности к вылету вертолет Ми-8 МЧС России.