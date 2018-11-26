Семь аварий произошло на кузбасской автотрассе из-за непогоды

26.11.18 06:42

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Полиция выясняет обстоятельства серии аварий в Беловском районе Кузбасса, в которых столкнулись семь автомобилей, два микроавтобуса и автобус "НеФаз", сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Кемеровской области в понедельник.

Последовательное столкновение транспорта произошло накануне утром на автодороге "Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк" в районе поселка Степной.

"Произошли семь последовательных столкновений семи легковых автомобилей, двух микроавтобусов и пассажирского автобуса "Нефаз". По предварительной информации, причиной аварий послужило то, что водители не справились с управлением в сложных погодных условиях. В результате ДТП (дорожно-транспортного происшествия - ИФ) пострадавших нет", - говорится в релизе.

По данным ведомства, микроавтобусы были пустыми, пассажиры автобуса "Междуреченск - Кемерово" были отправлены попутным транспортом. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.