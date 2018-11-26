Циклон с ледяным дождем и грозой обрушился на Хакасию

26.11.18 06:48

© РИА Новости. Владимир Федоренко

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Более сотни человек устраняют последствия шторма с ледяным дождем, который обрушился на территорию Республики Хакасия, сообщает в понедельник пресс-центр правительства региона.

"В республике продолжаются опасные погодные явления: шквалистый ветер с порывами до 35 метров в секунду, мокрый снег, дожди. Специалисты считают ситуацию аномальной, так как циклон проходит одновременно по всей территории региона. В селе Подсинее Алтайского района зафиксированы грозовые явления. В устранении последствий штормового ветра и ледяного дождя задействованы 115 человек, 52 единицы спецтехники филиала ПАО "МРСК Сибири", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения штормового предупреждения 23 ноября в режим повышенной готовности переведен оперативный персонал Минстроя региона. Всем ресурсоснабжающим организациям было рекомендовано произвести проверку работоспособности, а в отдаленные районы направить мобильные дизель-генераторные электростанции.

"Персонал предприятия предпринимает все действия, чтобы минимизировать перерывы в электроснабжении потребителей. Локальные технологические нарушения в электросетевом комплексе устраняются максимально быстро. В большинстве случаев на линиях электропередачи происходит автоматическое повторное включение объектов, и энергоснабжение потребителей не прерывается на длительный период", - подчеркивается в пресс-релизе.