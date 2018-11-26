Последствия снежной бури ликвидируют в Барнауле

26.11.18 07:02

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Более 150 единиц снегоуборочной техники выведено на улицы Барнаула (Алтайский край), чтобы расчистить магистрали от последствий снежного шторма, обрушившегося на город в минувшие выходные, сообщает в понедельник пресс-центр мэрии.

"Дорожные рабочие продолжают устранять последствия снежной бури. В первую очередь от снега расчищаются центральные магистрали, дороги, по которым следуют основные маршруты общественного транспорта, подъезды к социально-значимым объектам, расчищаются остановки и подходы к пешеходным переходам. За минувшие выходные с дорог было вывезено 8 тыс. 371 кубометр снега. На городских улицах работало до 162 единиц снегоуборочной техники в сутки", - говорится в сообщении.

С утра в понедельник в Барнауле на уборке дорог от снега задействовано 64 единицы техники.