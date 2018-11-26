Искусственное сердце, разработанное в Новосибирске, испытали на животных

26.11.18 08:07

© РИА Новости. Виталий Аньков

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени ак.Е.Н.Мешалкина (Новосибирск) провели испытания первого отечественного дискового искусственного сердца на мини-пигах.

"Было показано, что прибор работает бесперебойно в течение шести часов, не вызывает образования тромбов и разрушения эритроцитов", - сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

Сердце разработано учеными медцентра и Института теоретической и прикладной механики им.С.А.Христиановича на основе насоса, ранее применявшегося в космосе.

"Дисковое сердце представляет собой насос диаметром 4 см и высотой 2 см: пакет дисков, расположенных друг над другом с фиксированным зазором в 0,5 мм. Благодаря специальному электродвигателю диски крутятся, за счет молекулярного трения захватывают кровь и выбрасывают ее обратно в организм. Прибор предназначен для тех случаев, когда пациенты ждут пересадку сердца или имеют временные либо абсолютные противопоказания к такой операции", - отмечается в сообщении.

В некоторых случаях прибор используется как временный "стимулятор" для восстановления пораженной сердечной мышцы.

Теперь перед исследователями стоит задача поработать над конструкцией насоса: необходимо уменьшить сопротивление в подшипниках скольжения.

Также отмечается, что сейчас температура функционирующего насоса достигает без теплоотведения 42 °С, и исследователи хотят уменьшить ее еще на два градуса, чтобы прибор можно было имплантировать пациентам, не опасаясь негативных последствий от эффекта повышения температуры (например, ожога окружающих тканей или свертывания крови).