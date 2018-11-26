Циклон принесет в Хабаровский край снег и штормовой ветер

26.11.18 08:19

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Сильный снег, метель и ветер до 20 м/с прогнозируют синоптики 27 ноября на всей территории Хабаровского края, сообщает Главное управление МЧС по региону в понедельник.

"По информации Дальневосточного УГМС 27 ноября 2018 года, в связи с действием циклона, на территории края ожидаются неблагоприятные метеорологические явления погоды, обусловленные выпадением осадков и усилением ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с циклоном ожидается ухудшение обстановки на автодорогах краевого и местного значения. Кроме этого, могут вводиться ограничения движения воздушных судов, паромной переправы "Ванино - Холмск".

По данным пресс-службы, сильные осадки, налипание мокрого снега на провода и ветер также могут привести к аварийным ситуациям на объектах ЖКХ и энергетики, обрывам на линиях ЛЭП, перехлестам проводов.

"Силы и средства МЧС России находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия. Организовано межведомственное взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, дежурными сменами министерств и ведомств", - отмечается в сообщении.