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26.11.18 08:27

РФ запросила проведение срочного заседания СБ ООН по ситуации в Азовском море

© РИА Новости. Михаил Климентьев
26 ноября. Interfax-Russia.ru - Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море, предварительно оно назначено 26 ноября на 19:00 по Мск, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский.

"В связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями Россия запросила срочный созыв открытого заседания СБ утром 26 ноября по пункту повестки дня "Поддержание международного мира и безопасности"", - сказал он.

По его словам, "заседание предварительно намечено на 19.00 московского времени (11:00 по НЙ)".

Ранее сообщалось, что с целью принудительной остановки украинских военных кораблей российские пограничники были вынуждены применить оружие.

Как сообщили в ЦОС ФСБ России, нарушившие государственную границу России суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в 19:00 25 ноября осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ.

На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование.

С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие. В результате в территориальных водах РФ в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.

По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

Следует отметить, что украинской стороне известен порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ и по Керчь-Еникальскому каналу. Этот порядок уже ранее использовался ими для осуществления мирного прохода.

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