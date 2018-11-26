Беспилотники задействованы для ведения разведки над подходами к Керченскому проливу

26.11.18 08:44

© РИА Новости. Евгений Биятов

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Для предотвращения возможных новых провокаций в районе Керченского пролива задействованы беспилотные летательные аппараты Черноморского флота и Воздушно-космических сил, сообщили "Известиям" в Минобороны РФ.

"Для охраны морской границы в районе Керченского пролива и мониторинга ситуации уже задействованы беспилотники "Орлан-10" и "Форпост", - говорится в сообщении.

По данным издания, беспилотники, "принадлежащие Черноморскому флоту и Воздушно-космическим силам", будут работать как над Черным, так и Азовском морях.

Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что нарушившие государственную границу России суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в 19:00 25 ноября осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ.

На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование.

С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие. В результате в территориальных водах РФ в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.