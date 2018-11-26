Керченский пролив открыли для движения гражданских судов

26.11.18 08:58

© РИА Новости. Виталий Тимкив

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Движение гражданских судов в Керченском проливе, которое Россия приостановила в воскресенье днем в целях безопасности, возобновлено, сообщил "Интерфаксу" гендиректор "Крымских морских портов" Алексей Волков.

"Пролив открыт рано утром (в понедельник - ИФ)", - сказал он.

Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что нарушившие государственную границу России суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в 19:00 25 ноября осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ.

На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование.

С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие. В результате в территориальных водах РФ в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.