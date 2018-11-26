Восемь человек травмированы в ДТП с участием "Газели" на Ставрополье

26.11.18 09:18

© РИА Новости. Владимир Трефилов

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Пассажирская "Газель" столкнулась с легковым автомобилем утром в понедельник в Изобильненском районе Ставрополья, есть пострадавшие, сообщает краевое управление ГИБДД.

"Около 8 часов утра на 36 километре автодороги "Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское", по неустановленным пока причинам, произошло лобовое столкновение двигавшихся навстречу друг другу "Газели" и "Тойоты". В результате происшествия в больницу доставлены водитель и шесть пассажиров "Газели" и водитель иномарки", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают наряды ГИБДД и спецслужбы, обстоятельства случившегося и степень ответственности участников устанавливаются, отмечено в пресс-релизе.