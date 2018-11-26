Серые киты, несмотря на морозы, задержались у побережья Чукотки перед путешествием к берегам Калифорнии

26.11.18 09:48

© РИА Новости. Вера Костамо

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Серые киты задержались у берегов Чукотки и не спешат отправляться к берегам Калифорнии, несмотря на суровые северные морозы, сообщила в понедельник пресс-служба национального парка "Берингия".

"Одновременно более десяти серых китов наблюдают в настоящее время сотрудники национального парка "Берингия" в районе мыса Чаплина", - говорится в сообщении.

На мелководных участках, почти у самой кромки воды, киты добывают из грунта мелких рачков. Наевшись и накопив достаточный слой подкожного жира, киты начнут долгое путешествие к теплым берегам Северной Америки. У берегов Калифорнии и Мексики они почти не будут питаться, так как в южных широтах корма для китов значительно меньше, чем в Арктике.

По данным специалистов, в последние годы серые киты все дольше стали задерживаться на Чукотке. Ученые связывают это с поздним установлением ледового покрова в Чукотском море и в северной части Бериногова моря. Так, в 2017 году серых китов наблюдали на юго-востоке Чукотского полуострова в рекордно поздние сроки - 26 декабря.

Серый кит занесен в международную Красную книгу. В длину эти животные достигают 15 метров, весят - до 37 тонн. Серые киты обитают только в северной части Тихого океана. Вдоль морских побережий Чукотского полуострова встречаются представители калифорнийско-чукотской популяции, общая численность которой составляет около 22 тыс. особей.

На мелководных участках Берингова и Чукотского морей серый кит проводит значительную часть теплого времени года - до первого льда. Здесь киты откармливаются, а затем отправляются на зимовку к Калифорнии.