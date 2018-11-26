Оренбургский министр, в ведомстве которого проводили оперативные мероприятия, ушел на пенсию

26.11.18 10:29

© РИА Новости. Руслан Кривобок

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Министр труда и занятости населения Оренбургской области Вячеслав Кузьмин написал заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" начальник управления информационной политики аппарата губернатора и правительства региона Инна Аверкова.

"Он давно думал над этим (уходом на пенсию - ИФ). И сегодня губернатор удовлетворил его заявление", - сказала И.Аверкова.

По ее словам, в понедельник губернатор области, как ожидается, подпишет указ о назначении и.о. министра труда и занятости населения.

На портале правительства Оренбургской области сообщается, что В.Кузьмину 68 лет. Он работал министром труда с 2007 года.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что на прошлой неделе сотрудники управления ФСБ по Оренбургской области проводили оперативные мероприятия в министерстве труда и социальной занятости региона.