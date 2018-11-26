Офисное здание горит открытым огнем в центре Казани

26.11.18 10:34

© РИА Новости. Григорий Сысоев

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Пожарные работают в офисном здании в центре Казани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в 8.42 мск.

"Поступило сообщение о пожаре в офисном здании по ул. Университетская, 22 в Казани. Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона работают по номеру вызова N 2", - говорится в пресс-релизе.

До приезда пожарных администрация провела эвакуацию посетителей и персонала (порядка 30 человек) из помещений.

Горит мансардная пристройка ко второму этажу.

Предварительная площадь пожара - 500 кв.м. Причина пожара устанавливается.

На видео и фотографиях, размещенных в официальной группе ГУ МЧС России по РТ, видно, что крыша здания горит открытым огнем.