Следователи проверяют информацию об отравлении воспитанников мурманского детсада

26.11.18 10:45

© РИА Новости. Николай Хижняк

26 ноября. Interfax-Russia.ru - В Мурманске идет процессуальная проверка по опубликованной информации о закрытии на карантин детского сада №91 после вспышки кишечной инфекции, сообщает пресс-служба регионального СКР в понедельник.

Как установили следователи, с 23 по 24 ноября признаки кишечной инфекции были зафиксированы у 9 воспитанников детского сада.

"Одного из дошкольников госпитализировали в инфекционное отделение Мурманской областной клинической больницы с диагнозом острый гастроэнтерит", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, при которых заболели дети. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Кроме того, проверку проводит прокуратура Мурманской области. Ведомство оценит соблюдение требований санитарного законодательства, в том числе при организации приготовления пищи.

Как сообщалось, управление Роспотребнадзора по Мурманской области с субботы закрыло на карантин детский сад №91. Причиной стала вспышка кишечной инфекции, зафиксированная 23 ноября среди воспитанников.

Для лабораторных исследований взяты пробы воды, продуктов, дезинфицирующих средств, а также смывы с объектов окружающей среды.