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26.11.18 10:45
Следователи проверяют информацию об отравлении воспитанников мурманского детсада
Как установили следователи, с 23 по 24 ноября признаки кишечной инфекции были зафиксированы у 9 воспитанников детского сада.
"Одного из дошкольников госпитализировали в инфекционное отделение Мурманской областной клинической больницы с диагнозом острый гастроэнтерит", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, при которых заболели дети. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Кроме того, проверку проводит прокуратура Мурманской области. Ведомство оценит соблюдение требований санитарного законодательства, в том числе при организации приготовления пищи.
Как сообщалось, управление Роспотребнадзора по Мурманской области с субботы закрыло на карантин детский сад №91. Причиной стала вспышка кишечной инфекции, зафиксированная 23 ноября среди воспитанников.
Для лабораторных исследований взяты пробы воды, продуктов, дезинфицирующих средств, а также смывы с объектов окружающей среды.
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