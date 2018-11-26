Вертолет вылетел на поиски катера с четырьмя пассажирами, пропавшего в шторм на Байкале

26.11.18 10:57

© РИА Новости. Игорь Агеенко

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Иркутска на поиски катера с четырьмя мужчинами на борту, который пропал в воскресенье на озере Байкал в Ольхонском районе Иркутской области, по предварительной информации перевернувшись во время шторма.

"В 12:37 (7:37 мск) вертолет с тремя спасателями-наблюдателями на борту вылетел из Иркутска в квадрат поиска", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

По предварительным данным, катер пришел в Ольхонский район из Северобайкальска.

В свою очередь пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР сообщает, что по факту исчезновения катера начата доследственная проверка.

По данным следствия, в воскресенье около 23:00 (18 мск) во время шторма пропала связь с катером "Скорпион" на борту которого находились четыре человека - судоводитель и трое пассажиров.

Ранее сообщалось, что катер "Скорпион", на борту которого находилось четверо мужчин, пропал в воскресенье в условиях штормового ветра на озере Байкал. По предварительным данным, около 18:00 мск судно перевернулось возле мыса Зундуки, о чем один из пассажиров успел сообщить родственникам по телефону. Больше мужчины на связь не выходили.

В ночь на понедельник на место выдвинулась группа спасателей из поселка Сахюрта на автомобиле УАЗ и катере "Стрингер". Работы осложнял ветер скоростью более 35 м/с и метель. Утром в понедельник к спасательной операции присоединился еще один катер.