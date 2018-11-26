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26.11.18 11:08
Власти Екатеринбурга не отказываются от планов строительства второй ветки метро в городе
"Будем смотреть, что будет с точки зрения метро. Мы говорили с коллегами с федерального центра и собственно позиция Евгения Владимировича (Куйвашева - губернатор Свердловской области - ИФ) она заключается в следующем: раз обещали горожанам - давайте делать. Может быть это будет медленнее, но делать (...). Проект не останавливается, проект будет двигаться дальше", - сказал А.Высокинский журналистам.
Ранее сообщалось, что в случае победы Екатеринбурга в борьбе за право проведения международной выставки ЭКСПО-2025 в городе может быть построена вторая ветка метро.
В настоящее время в городе действует одна ветка метро, она состоит из девяти станций.
В пятницу в Париже прошла 164-я Генеральная ассамблея Международного бюро выставок (МБВ). Японский город Осака получил право провести всемирную выставку ЭКСПО-2025, обойдя во втором туре голосования Екатеринбург.
По данным МБВ, ЭКСПО-2025 пройдет в Осаке с 3 мая по 3 ноября 2025 года.
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