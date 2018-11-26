Губернатор Югры объявила 2019 год Годом семьи

26.11.18 11:19

© РИА Новости. Сергей Гунеев

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ханты-мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова, выступая в субботу с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства округа за 2018 год и обращением к жителям, депутатам и представителям общественности, объявила 2019 год Годом семьи.

"Опираясь на мнение большинства югорчан, принявших участие в голосовании по выбору темы следующего года, именно с семьи предлагаю открыть дорогу к тысячелетнему рубежу Югры. Предлагаю объявить будущий 2019 год, первый год нового века нашей истории, Годом семьи в Югре", - сказала Н.Комарова.

По ее словам, особым аспектом 2019 года должно стать развитие "детского" и "семейного" здравоохранения. Так, Югра - один из немногих регионов, где сохранилась школьная стоматология. Она включает 142 кабинета. Ежегодно в округе 82% школьников охвачены осмотрами и санацией полости рта, половина из них проходят осмотры именно в школах. В 2019 году охват школьников профилактическими осмотрами стоматологов увеличится с 82 до 90%.

Н.Комарова подчеркнула, что благодаря эффективной системе выхаживания недоношенных новорожденных, в текущем году удалось снизить показатель младенческой смертности. В 2019 году должен быть открыт Центр охраны материнства и детства в Сургуте, лаборатория высоких биомедицинских технологий. Последняя возьмет на себя перспективные геномные исследования, в том числе изучение генома жителей арктической и субарктической территорий, выявление взаимосвязи геномных нарушений с риском возникновения различных заболеваний.

Она также добавила, что в текущем году на жилищную поддержку югорчан по всем направлениям в бюджете предусмотрено более 26 млрд рублей, что позволяет, по оценкам, улучшить жилищные условия 12 тыс. 879 семей.

"2018 год, можно с уверенностью сказать, проходит под знаком 900-летия первого упоминания Югры в русских летописях. "Наследием" этого события станет создание первой в истории округа многотомной "Академической истории Югры" и издание учебника по истории региона", - подытожила губернатор.