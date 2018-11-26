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26.11.18 11:31

Центры образования гуманитарного и цифрового профилей появятся в Свердловской области в 2019г

© РИА Новости. Григорий Сысоев
26 ноября. Interfax-Russia.ru - Центры образования гуманитарного и цифрового профилей будут созданы в семи муниципалитетах Свердловской области в 2019 году, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

Они появятся в семи муниципалитетах Свердловской области: в поселке Калья Североуральского городского округа, в поселке Совхозный в Екатеринбурге, а также в Асбестовском городском округе, Алапаевском, Камышловском, Каменском и Сысертском районах. Центры будут созданы на базе существующих общеобразовательных школ.

"Центры будут оснащены современным оборудованием, например, наборами специализированных образовательных робототехнических модулей для учебных классов изучения основ робототехники, интерактивными панелями, системой видеоконференцсвязи, в них будет оборудована зона коворкинга с оргтехникой, проектором и экраном для публичных выступлений, а также шахматная гостиная", - говорится в сообщении.

На создание центров из федерального бюджета будет направлено более 80 млн рублей.

Свердловская область вошла в число победителей конкурсного отбора министерства просвещения РФ в рамках национального проекта "Образование", федерального проекта "Современная школа".

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