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26.11.18 12:02
Россия выступает за сохранение ДРСМД при условии его соблюдения со стороны США
"С учетом всего комплекса факторов, влияющих на безопасность и стратегическую стабильность, Россия сохраняет полную приверженность Договору как важному элементу архитектуры евроатлантической безопасности", - сказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на брифинге в понедельник в Москве.
Он отметил при этом: "Мы выступаем за сохранение ДСРМД в условиях строгого его соблюдения американской стороной".
Замглавы внешнеполитического ведомства РФ отверг все заявления о нарушениях с российской стороны положений ДРСМД. "Готовы вновь со всей ответственностью подтвердить, что мы отвергаем любые домыслы относительно того, что нами якобы были допущены нарушения данного Договора", - сказал С.Рябков.
В Москве считают, что США давно приняли для себя решение о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и ждут от России только признания ее вины в нарушении условий договора.
"Это (игнорирование Вашингтоном доводов Москвы, - "ИФ") лишний раз продемонстрировало, что наша транспарентность никак не влияет на принимаемые в Вашингтоне решения, что там давно все для себя решили, а от России ждут только заявления о признании собственной вины", - сказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на брифинге в понедельник в Москве.
Он отметил, что российская сторона своевременно отвечала на все вопросы и претензии США относительно соблюдения Москвой условий ДРСМД, в частности, по модернизированным ракетным комплексам "Искандер".
"Российская сторона последовательно продолжала добиваться от США всей необходимой конкретики по их претензиям. В конечном итоге американцы все-таки назвали даты испытательных пусков, которые вызвали у них подозрения. Однако сделано это было спустя пять лет после начала разговора (о модернизации "Искандеров", - ИФ), но и за пять дней до объявления Дональдом Трампом о намерении выйти из ДРСМД", - сказал С.Рябков.
По его словам, на момент этого объявления "были практически готовы наши ответы на последний по времени вопросник США по ракете 9М729 (модернизированный "Искандер", -"ИФ")".
"По-видимому, задача получить нашу содержательную реакцию на эти запросы Соединенными Штатами уже на тот момент не ставилась", - подчеркнул замминистра.
Россия не имеет на вооружении систем, нарушающих Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Мы все свои вооружения прекрасно знаем, как знаем и то, что среди них нет тех, которые противоречат нашим договорным обязательствам. Продолжаем настаивать на этом сейчас", - заявил С.Рябков на брифинге в понедельник
Он сообщил, что ранее США требовали у РФ информацию о пусках различного типа ракет. "В какой-то момент нам вообще было предложено обозначить сроки испытания ракет подобного класса за этот многолетний период для того, чтобы американская сторона выбрала из них даты сомнительных пусков",- сообщил С.Рябков, добавив, что данная просьба США была отклонена.
С.Рябков отметил, что США предъявляют претензии к разработкам ОКБ "Новатор"( Екатеринбург) и пускам, проведенными из полигона "Капустин Яр"
"Впоследствии американская сторона обозначила тип шасси той пусковой установки, на которой размещается искомая ракета. Причем названо универсальное шасси, на базе которого разработано, модернизируется и проектируется целое семейство пусковых установок ракетных вооружений разных видов и классов", - отметил замглавы МИД.
"Абсолютно неприемлемы как сами безосновательные, голословные обвинения в наш адрес со стороны США, так и безапелляционная манера, в которой они озвучиваются на публику", - заявил С.Рябков
По его словам, Россия никогда не меняла своей позиции по ДРСМД. "В Вашингтоне, похоже, решили воспользоваться тем, что ввиду конфиденциальности российско-американского экспертного диалога публичные комментарии с нашей стороны вынуждено не содержали некоторых подробностей", - отметил С.Рябков, говоря о последних заявлениях Госдепа США.
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