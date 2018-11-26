СП проводит ряд плановых проверок в космической отрасли

26.11.18 11:53

© РИА Новости. Игорь Руссак

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Счётная палата в настоящее время проводит ряд плановых проверок в космической отрасли, проверка по запросу главы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина может пройти в следующем году.

"Сейчас СП проводит ряд проверок в космической отрасли, которые были в плане на этот год", - заявили "Интерфаксу" в Счётной палате.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1", вышедшем в эфир в воскресенье, заявил, что Роскосмос является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений.

"В интервью Алексей Кудрин говорил про проверки работы Роскосмоса в целом и по конкретным программам, и по исполнению бюджета в прошлом и нынешнем году, и так далее. Многие проверки проводятся регулярно, из года в год", - пояснили в Счётной палате.

Отвечая на вопрос, проводится ли проверка по запросу главы Роскосмоса Д.Рогозина, в ведомстве сообщили, что "эти вопросы могут войти в план СП на будущий год". "Сейчас он формируется, и в декабре его должны утвердить", - добавили в Счётной палате.

Ранее А.Кудрин заявлял, что более 40% нарушений, выявленных Счетной палатой за 2017 год, относились к деятельности Роскосмоса, результаты проверок, в том числе, легли в основу уголовных дел. "Общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений и использования средств составила 1 трлн 865 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2016 году, и 3,5 раза больше, чем в 2015-м", - заявлял А.Кудрин на пленарном заседании в Госдуме с годовым отчетом о деятельности Счетной палаты за 2017 год.

"Сразу скажу, что 760 млрд (рублей) из этой суммы - это нарушения по учету в Роскосмосе. В том числе и по результатам этих проверок открыты и уголовные дела", - добавил А.Кудрин.

Со своей стороны глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин просил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли.

Накануне в Роскосмосе пообещали сделать выводы по результатам проверки ракетно-космической отрасли Счетной палатой РФ. "Проверка продолжается, по результатам будут сделаны необходимые выводы и проведены организационные действия", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации в воскресенье.