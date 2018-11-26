Гибель трех человек на пожаре в Воронежской области будут расследовать в рамках уголовного дела

26.11.18 12:13

© РИА Новости. Максим Богодвид

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Следователи в Анне Воронежской области возбудили уголовное дело по факту смерти трех человек во время пожара жилом доме, сообщает СУ СКР по региону.

Тела трех мужчин, 56-летнего хозяина домовладения и двух местных жителей в возрасте 49 и 64 лет, с ожогами были обнаружены спасателями после тушения пожара в минувшую субботу.

По предварительной версии, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с электрической плиткой.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).