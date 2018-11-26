Всероссийский слет Дедов Морозов и Снегоручек пройдет в Туле

26.11.18 12:29

© РИА Новости. Евгения Новоженина

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области утвердили большую развлекательную программу в связи с выбором Тулы новогодней столицей России 2018 года, сообщила пресс-служба облправительства.

"Старт будет дан 7 декабря, и в течение целого месяца - до 7 января 2019 года - жителей и гостей города будет ждать насыщенная развлекательная программа. Официальное открытие с торжественным зажжением елки и фейерверком состоится на главной площади города", - говорится в сообщении.

7 декабря в Тульском кремле начнут свою работу Гостиная Деда Мороза и Всероссийская выставка-ярмарка "Новогодних дел мастер". На площадках города пройдут шоу-форум "ЗаМОРОZка", Всероссийский слет Дедов Морозов и Снегурочек, парад новогодних столиц, битва Дедов Морозов, презентация истории проекта "Сказка о снежинке, которая не тает".

Мероприятия в учреждениях культуры и на улицах города будут проходить практически ежедневно: квесты, мастер-классы, концерты и фестивали. Краеведческое сообщество города подготовило цикл пешеходных экскурсий по центру "Тула новогодняя: знания и эмоции".

В последний день 2018 года в Тулу приедет Дед Мороз. Он посетит Тульский кремль, "Октаву", социальные учреждения и встретится с туляками.

На время проведения праздника город ожидает большое количество туристов. Ориентироваться на основных площадках и улицах им будут помогать порядка 400 волонтеров.

В кремле Тулы будет работать Штаб по приему гостей, где туристы смогут получить информацию о достопримечательностях, ресторанах, гостиницах города, основных площадках и мероприятиях проекта "Тула - новогодняя столица России", узнать телефоны экстренных служб, а также отправить открытку из новогодней столицы.

Прошлогодней новогодней столицей России был Ханты-Мансийск.