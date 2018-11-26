Семеро жителей Ставрополья подозреваются в незаконной организации азартных игр

26.11.18 12:41

© РИА Новости. Виталий Аньков

26 ноября. Interfax-Russia.ru - В Предгорном районе Ставрополья несколько молодых людей стали фигурантами уголовного дела по подозрению в незаконной организации и проведению азартных игр, сообщает следственное управление СК РФ по краю.

По данным ведомства, уголовное дело в отношении трех мужчин и четырех женщин возбуждено по п.п. "а", "б" ч.3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация азартных игр).

"30-летний подозреваемый арендовал помещение в поселке Подкумке и купил игровое оборудование, после чего организовал проведение азартных игр. К данной деятельности он привлек двух парней 1992 годов рождения, которые были охранниками игрового клуба, и четырех девушек, 1976, 1997, 1987 и 1992 годов рождения, которые выполняли функции администраторов", - говорится в сообщении.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.