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26.11.18 12:41
Семеро жителей Ставрополья подозреваются в незаконной организации азартных игр
По данным ведомства, уголовное дело в отношении трех мужчин и четырех женщин возбуждено по п.п. "а", "б" ч.3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация азартных игр).
"30-летний подозреваемый арендовал помещение в поселке Подкумке и купил игровое оборудование, после чего организовал проведение азартных игр. К данной деятельности он привлек двух парней 1992 годов рождения, которые были охранниками игрового клуба, и четырех девушек, 1976, 1997, 1987 и 1992 годов рождения, которые выполняли функции администраторов", - говорится в сообщении.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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