Газпром инициирует первые 17 уголовных дел по самовольным врезкам в газопроводы в Адыгее

26.11.18 12:54

© РИА Новости. Григорий Сысоев

26 ноября. Interfax-Russia.ru - ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" инициирует возбуждение 17 уголовных дел за самовольную врезку в газопроводы в Адыгее, сообщила "Интерфаксу" советник генерального директора по связям с общественностью компании Олеся Панова.

"17 материалов о неоднократном самовольном подключении к газораспределительным сетям уже направлены в органы внутренних дел. Абонентов-рецидивистов административный штраф не останавливает, поэтому мы будем привлекать их к уголовной ответственности. Считаем, что действия этих правонарушителей необходимо квалифицировать именно по ч.1 ст. 215.3 УК РФ", - сказала она.

О.Панова уточнила, что все эти абоненты уже штрафовались за самовольную врезку. Материальный ущерб от их действий компания оценивает в 500 тыс. рублей.

Ответственность за повторное незаконное подключение к газопроводам была существенно ужесточена в августе. Ст. 215.3 УК РФ вводит уголовную ответственность за неоднократные незаконные врезки в газопроводы и предусматривает наказание нарушителю в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Если самовольное подключение к газопроводам приводит к смерти человека или другим тяжким последствиям, то санкция может быть увеличена до 8 лет лишения свободы. Ранее за самовольную врезку нарушители привлекались исключительно к административной ответственности.

Всего с начала года компания выявила в Адыгее более 80 фактов незаконных врезок. При этом благодаря усилению борьбы с врезками количество таких случаев сокращается: в 2016 году было выявлено 385 случаев, в 2017 году - 176.