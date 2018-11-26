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26.11.18 13:02
Южный циклон принесет в Крым ливни и шквальный ветер
"В связи с выходом южного циклона в Крыму ожидается ухудшение погодных условий", - говорится в сообщении ведомства.
Так, во вторник и среду в регионе прогнозируются сильные, местами очень сильные дожди (днем 28 ноября - переходящие в очень сильный мокрый снег), отложение мокрого снега, усиление юго-западного с переходом на северо-восточный ветра, 17-22 м/с.
В четверг и пятницу ожидается очень сильный северо-восточный ветер скоростью 25-30 м/с, понижение температуры воздуха до 2...-7 градусов.
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