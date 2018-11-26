Южный циклон принесет в Крым ливни и шквальный ветер

26.11.18 13:02

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Метеорологи прогнозируют шквальный ветер скоростью до 30 метров в секунду и сильные дожди в Крыму на этой неделе, региональное управление МЧС России распространило экстренное предупреждение.

"В связи с выходом южного циклона в Крыму ожидается ухудшение погодных условий", - говорится в сообщении ведомства.

Так, во вторник и среду в регионе прогнозируются сильные, местами очень сильные дожди (днем 28 ноября - переходящие в очень сильный мокрый снег), отложение мокрого снега, усиление юго-западного с переходом на северо-восточный ветра, 17-22 м/с.

В четверг и пятницу ожидается очень сильный северо-восточный ветер скоростью 25-30 м/с, понижение температуры воздуха до 2...-7 градусов.