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26.11.18 13:11
Опасной провокацией назвал Песков инцидент в Азовском море
"Вопрос будет рассматриваться в Совбезе (Совбезе ООН, - "ИФ") по инициативе России. Речь идёт об очень опасной провокации, конечно, она требует особого внимания, особого разбирательства", - сказал Д.Песков на брифинге в понедельник.
По сообщению Центра общественных связей ФСБ, утром 25 ноября три судна ВМС Украина "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу РФ и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации". Вечером того же дня украинские корабли "осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ".
"На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование", - отметили в ЦОС ФСБ.
"С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие", - заявили в ЦОС ФСБ, добавив, что все три судна ВМС Украины были задержаны "в территориальных водах РФ в Черном море", а "по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело".
К утру понедельника движение гражданских судов в Керченском проливе, которое Россия приостановила в воскресенье днем в целях безопасности, было возобновлено.
Москва и Киев по-разному оценивают ситуацию в Азовском море и Керченском проливе.
Замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью газете "Коммерсант" на прошлой неделе заявил, что Россия имеет право совершать досмотр судов в Азовском море. Ужесточение мер безопасности в Азовском море высокопоставленный дипломат объяснил публичными призывами лидеров запрещенного в РФ меджлиса крымских татар и украинских националистических группировок, а также ряда киевских политиков к осуществлению терактов в отношении Крымского моста.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что "Керченский пролив не является проливом, регулируемым международным правом". "Это пролив, который российский, и не случайно мы были вынуждены усилить там присутствие наших пограничников и военных после того, как официальные лица Украины неоднократно обещали начать приготовления, чтобы взорвать Керченский мост", - сказал министр.
Между тем в Киеве считают действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
ВМС Украины сообщили в Facebook что российские береговые посты и порты в Керченском проливе были уведомлены о намерении пройти группой судов по Керчь-Еникальскому каналу в ночь на 25 ноября. "В 03.58 25.11.2018 малый бронированный артиллерийский катер Военно-морских сил ВС Украины "Бердянск" с целью соблюдения международных норм безопасности судоходства связался с береговым постом ПС ФСБ РФ, морскими портами Керчь и Кавказ и сообщил о намерении прохода по Керченскому проливу. Информация была получена, но ответ не предоставлен", - утверждали представители ВМС Украины.
Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны в воскресенье заявил, что Верховная Рада на внеочередном заседании 26 ноября рассмотрит вопрос о введении военного положения в стране. При этом он указал, что "ввод военного положения никоим образом не означает, что Украина будет проводить любые наступательные действия, Украина будет проводить исключительно действия по обороне своей территории, защите и обеспечению безопасности своих граждан".
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