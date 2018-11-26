Лавров обвинил Украину в нарушении норм международного права в связи с керченским инцидентом

26.11.18 13:17

© РИА Новости. Виталий Белоусов

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал инцидент в Керченском проливе провокацией Киева и заявил, что Украина нарушила ключевые положения международного права, создала угрозу для движения судов в акватории Азовского моря.

"Что касается вчерашнего инцидента (в районе Керченского пролива - ИФ), то это была однозначная провокация. Все, что необходимо сказать по этому поводу, было сказано и в заявлениях погранслужбы ФСБ России, и в заявлении МИД, и в комментариях нашего официального представителя", - сказал С.Лавров в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, Украиной "были нарушены ключевые положения международного права, не только морского, но и общего международного права, включая Устав ООН, включая Конвенцию по морскому праву 1982 г. и другие международно-правовые инструменты, которые многократно требуют от всех государств уважать суверенитет другого государства".

"В том, что такое нарушение произошло, причем произошло достаточно опасными методами - маневрирование в узком проливе, конечно, могло создавать и создавало угрозу и риски для нормального движения судов по этой акватории", - заявил С.Лавров.

Процесс объявления военного положения начат на Украине, наблюдать за происходящим в этой стране будет интересно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Уже, вы знаете, запущен процесс объявления военного положения, уже господин Турчинов (секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, - "ИФ") сказал, что да, это означает, что выборы не будут проводиться вовремя. Там происходят достаточно интересные вещи, и, я думаю, скучно не будет наблюдать за тем, как эта власть, украинская, пытается, в общем-то, вырулить из ситуации, которая населением воспринимается все более и более негативно", - сказал С.Лавров на брифинге по итогам переговоров со своим доминиканским коллегой.

По сообщению Центра общественных связей ФСБ, утром 25 ноября три судна ВМС Украина "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу РФ и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации". Вечером того же дня украинские корабли "осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ".