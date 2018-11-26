Водоснабжение нарушено в Невинномысске из-за аварии

26.11.18 13:26

© РИА Новости. Евгений Одиноков

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Специалисты устраняют коммунальную аварию в городе Невинномысске (Ставропольский край), из-за которой днем в понедельник в городе прекращена подача воды, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"В связи с аварийными работами на Фрунзенском водоводе с 13:00 мск и до полной ликвидации аварии полностью прекращена подача воды", - говорится в сообщении.

В зоне отключения находятся жители десятка улиц, три школы, четыре детских сада, гостиница и инфекционная больница - всего более 10 тыс. человек.