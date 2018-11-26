Собянин надеется на востребованность москвичами канатной дороги, открывшейся в Лужниках

26.11.18 13:35

© РИА Новости. Валерий Мельников

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл канатную дорогу в Лужниках.

"Лужники сегодня выглядят по-другому, чем несколько лет тому назад. Обновлён сам стадион, строится центр художественной гимнастики. Фактически в законченном виде выглядит центр водных видов спорта, строится ряд других объектов. Это, конечно же, мощнейший спортивный и рекреационный кластер", - сказал С.Собянин.

Он добавил, что Воробьёвы горы, по сути, должны вернуть себе славу главного горнолыжного центра Москвы, главного центра зимних видов спорта, включая спортивные школы.

"Фуникулёр - канатная дорога, которая соединят Воробьёвы горы и Лужники. Сегодня, чтобы попасть до смотровой площади Лужников, требуется на машине около 20 минут. На канатной дороге можно доехать за пять минут. Это, конечно, другая история, связь двух крупнейших спортивных кластеров", - отметил мэр.

Он выразил надежду, что новая спортивная трасса будет востребована москвичами.

"Поздравляю Москву с новым видом транспорта", - заключил мэр.

Как говорится в информационном стенде канатной дороги, поездку на фуникулерах возможно оплачивать с помощью списания средств с кошелька карты "Тройка". В будние дни стоимость проезда по канатной дороге в одну сторону стоит 400 рублей, туда и обратно - 700 рублей. В выходные дни стоимость проезда составит 500 рублей в одну сторону, туда и обратно - 800 рублей. Время в пути между конечными станциями составит 5 минут. Как говорится в информационных буклетах, протяжённость дороги превышает 700 метров.